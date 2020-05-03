Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом у сухопутні війська

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 126

За більш детальною інформацією звертайтеся до Кременчуцького військкомату

В умовах оголошення карантину в Україні та у зв'язку зі складною соціальною обстановкою в країні, скорочення робочих місць Кременчуцький військовий комісаріат запрошує на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.



Особливу увагу звертають на престижності служби саме у Сухопутних військах – як основних військах Збройних Сил України, в тому числі у механізованих (піхотних) підрозділах зокрема.



Переваги служби за контрактом:

розмір грошового забезпечення – від 10200 грн

грошова винагорода за участь в бойових діях: 1 лінія оборони – 17 тис. грн, 2-3 лінія оборони – 6,5 тис.грн

відпустки: основна – 30 діб, за сімейними обставинами – 10 діб (+ безоплатний проїзд)

виплата підйомної допомоги у розмірі грошового забезпечення

право на пільгову пенсію (25 років вислуги)

речове забезпечення: 30 найменувань

виплата допомоги на оздоровлення: у розмірі грошового забезпечення

компенсація за найм/піднайм житла.Терміни служби за контрактом від 6 місяців



Служба в Збройних Силах України є надійним джерелом стабільного доходу та соціального захисту військовослужбовця та його родини незалежно від політичного та соціального становища в країні.



За інформацією звертайтесь до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою м. Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6 або за телефоном (05366) 3-10-45.





Нагадаймо, на кого поділяються громадяни України щодо військового обов’язку. (Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)



