Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна11913
Кременчук79
Хворі:
Україна10078
Кременчук68
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Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

+4 випадки Covid-19 у Кременчуці, два з них - лікарі ЦРЛ

Сегодня, 20:39 Просмотров: 757 Комментариев: 2

 

Загалом у Кременчуці вже 83 хворих

За сьогодні, третє травня, у Кременчуці лабораторно підтверджено ще чотири нових випадки коронавірусної хвороби. Загалом вже 83 хворих. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.


- Сьогодні в Кременчуці лабораторно підтверджено ще чотири нових випадки коронавірусної хвороби. Два з них - у медичних працівників центральної районної лікарні. Троє пацієнтів перебувають у задовільному стані під наглядом сімейних лікарів вдома. Одна пацієнтка перебуває на лікуванні у обласній інфекційній лікарні в Полтаві, стан її здоров‘я лікарі оцінюють як тяжкий.


Також мер повідомив, що отримали 91 негативний результат ПЛР-тестувань, направлених до Полтавського обласного лабораторного центру у попередні дні. Серед них є результати кількох змін працівників станції екстреної медичної допомоги міста Кременчука.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official
Теги: коронавірус

Комментарии: 2

130
Kremen.Club:
Сегодня, 20:52

Через недельку штурмовики центрального рынка подъедут.


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431
ff48:
Сегодня, 20:58

Цитата: Kremen.Club

Через недельку штурмовики центрального рынка подъедут.

 

С чего бы это. Штурмовики маркетоптов живы-здоровы. Или вы из тех кто думает что на свежем воздухе шанс заразиться больше ?


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