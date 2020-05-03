+4 випадки Covid-19 у Кременчуці, два з них - лікарі ЦРЛ

Сегодня, 20:39 Просмотров: 757 Комментариев: 2

За сьогодні, третє травня, у Кременчуці лабораторно підтверджено ще чотири нових випадки коронавірусної хвороби. Загалом вже 83 хворих. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.





- Сьогодні в Кременчуці лабораторно підтверджено ще чотири нових випадки коронавірусної хвороби. Два з них - у медичних працівників центральної районної лікарні. Троє пацієнтів перебувають у задовільному стані під наглядом сімейних лікарів вдома. Одна пацієнтка перебуває на лікуванні у обласній інфекційній лікарні в Полтаві, стан її здоров‘я лікарі оцінюють як тяжкий.





Також мер повідомив, що отримали 91 негативний результат ПЛР-тестувань, направлених до Полтавського обласного лабораторного центру у попередні дні. Серед них є результати кількох змін працівників станції екстреної медичної допомоги міста Кременчука.