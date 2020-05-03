Перед судом постане агроном, який на Полтавщині хотів поцупити чужу селітру

Сегодня, 16:02 Просмотров: 871

Чоловік не зміг довести до кінця задумане, оскільки його дії викрили працівники служби безпеки підприємства

Козельщинський відділ Кобеляцької місцевої прокуратури направив до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо головного агронома одного з товариств. Йому інкримінують порушення ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).





Пресслужба прокуратури Полтавської області розповіла деталі злочину. Агроном отримав зі складу 14 тонн аміачної селітри для підживлення озимої пшениці. Однак, використовуючи своє службове становище, він дав вказівку трактористу перевантажити частину селітри до кузова вантажного автомобіля для подальшого використання в особистих цілях. Зазначене не було доведене до кінця, оскільки дії агронома викрили працівники служби безпеки підприємства.