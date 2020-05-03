Онлайн-виставка присвячена військовим капеланам відкрилась на Полтавщині

Виставка буде представлена відвідувачам після закінчення карантину
На базі Полтавського краєзнавчого музею стартувала онлайн-виставка присвячена військовим капеланам. Її презентують з нагоди 6 річниці затвердження Концепції «Душпастирської опіки у Збройних Силах України».
– Духовний щит України. Саме такий леймотив покладений в основу творчого задуму керівництва музею. Захід покликаний ознайомити наше суспільство з історією військового капеланства, його завданнями і, звісно ж, з представниками душпастирської громади Полтавщини, – розповіла науковий співробітник закладу Ганна Барська сайту Армія inform. – Внесок звитяжної та кропіткої праці капеланів у боротьбу за незалежність України та духовне виховання українських воїнів суспільство повинно оцінити належно. Тому проєкт має як пізнавальне, так і патріотично-виховне значення.
Тож на сайті музею усі охочі матимуть змогу познайомитись із учасниками проєкту та майбутньою експозицією через візитівки та відео. Урочисте відкриття виставки відбудеться після закінчення карантину.