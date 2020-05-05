Он должен следить за соблюдением карантинных требований
В каждом работающем кременчугском магазине появится «карантинный смотрящий» - работник магазина, отвечающий за соблюдение посетителями и персоналом карантинных требований: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции, утилизации перчаток и т.д. об этом 5 мая на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации сообщила руководитель городского управления развития предпринимательства и торговли Людмила Жорняк.
Ответственный назначается приказом.
Вчера «Антикоронавирусный батальон» проверял магазины сети «АТБ», а сегодня проведёт подобный рейд по «Маркетоптам» и «Оптовичкам».