В каждом работающем кременчугском магазине появится «карантинный смотрящий»

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Он должен следить за соблюдением карантинных требований

В каждом работающем кременчугском магазине появится «карантинный смотрящий» - работник магазина, отвечающий за соблюдение посетителями и персоналом карантинных требований: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции, утилизации перчаток и т.д. об этом 5 мая на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации сообщила руководитель городского управления развития предпринимательства и торговли Людмила Жорняк.





Ответственный назначается приказом.





Вчера «Антикоронавирусный батальон» проверял магазины сети «АТБ», а сегодня проведёт подобный рейд по «Маркетоптам» и «Оптовичкам».







