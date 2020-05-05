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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В каждом работающем кременчугском магазине появится «карантинный смотрящий»

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 1 531 Коментарів: 2

Он должен следить за соблюдением карантинных требований

В каждом работающем кременчугском магазине появится «карантинный смотрящий» - работник магазина, отвечающий за соблюдение посетителями и персоналом карантинных требований: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции, утилизации перчаток и т.д. об этом 5 мая на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации сообщила руководитель городского управления развития предпринимательства и торговли Людмила Жорняк.


Ответственный назначается приказом.


Вчера «Антикоронавирусный батальон» проверял магазины сети «АТБ», а сегодня проведёт подобный рейд по «Маркетоптам» и «Оптовичкам».



3
Автор: Руслана Горгола
Теги: магазин торгівля торговля карантин

Коментарі: 2

73
DioGen:
Сьогодні, 12:06

Ага. Интересно, этот батальон с рулеткой будет? Вот бы рассказали как в метровых проходах между стеллажами можно разминуться сохраняя дистанцию 1,5-2м. Но ведь не заболело полгорода после посещения маркета. Вот в Просторе проходы были действительно просторными


8 1
261
Volvoвод:
Сьогодні, 12:11

Админ, как перейти на русскоязычную версию сайта? На украинском плохо понимаю. Спасибо

 

[Нехай щастить. Адміністрація]


4 8

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