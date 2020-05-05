В Кременчуці з'явилась 27-а санітарна зона - в нагірній частині. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Санітарна зона №27 визначена в межах внутрішнього периметру, що знаходиться між вулицями – частково просп. Свободи, вул.. Європейська, вул. Залізнична, пров. Медовий, вул.. Чередницька, вул. Червона Гірка. До цієї зони увійшли пров. Героїв Бреста, вул. Чкалова, Лізи Чайкіної та інші.
Нагадуємо, що у санітарній зоні для мешканців запроваджуються наступні обмеження: