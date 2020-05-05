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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці з'явилась 27-а санітарна зона - в нагірній частині

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В санітарних зонах не можна залишати приміщення без маски

В Кременчуці з'явилась 27-а санітарна зона - в нагірній частині. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Санітарна зона №27 визначена в межах внутрішнього периметру, що знаходиться між вулицями –  частково просп. Свободи, вул.. Європейська, вул. Залізнична, пров. Медовий, вул.. Чередницька, вул. Червона Гірка. До цієї зони увійшли пров. Героїв Бреста, вул. Чкалова, Лізи Чайкіної та інші.


Санітарні зони у Кременчуці – карта та правила (оновлюється)


Нагадуємо, що у санітарній зоні  для мешканців запроваджуються наступні обмеження:

  • заборонити вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);
  • заборонити переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек, лікарень, рух до місця роботи);
  • виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше 2 метрів у громадських місцях.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: санитарная зона карантин

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