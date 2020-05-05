Із 12 травня нагірна частина Кременчука залишиться без гарячої води: графік планових відключень

5 травня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про підсумки опалювального сезону та підготовку теплоелектроцентралей, котелень, теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період.
Рішення ухвалили з урахуванням карантинних послаблень, які ввів уряд після 11 травня. Отже, з 12 травня у Кременчуці розпочнеться плановий ремонт тепломереж у нагірній частині, у зв’язку з чим по 20 червня у мікрорайоні відключать гарячу воду. Далі – за графіком.
Повне завершення ремонтів у Кременчуці відповідно до графіка – 11 жовтня. Проте мер Віталій Малецький наголосив, що потрібно максимально прискорювати терміни. З цього приводу в мерії проведуть окрему нараду.
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Нагірна частина та квартали 274, 278, 305
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з 12.05 по 20.06
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Раківка
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з 18.05 по 15.06
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Тепломагістралі від котельні кварталі №17 (вул. Івана Приходька, 30-А)
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з 01.06 по 30.06
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Центр, квартал 101
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з 22.06 по 08.08
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Перший Занасип
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з 01.07 по 31.07
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Молодіжній (крім кварталу 297)
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з 10.08 по 13.09
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Третій Занасип
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з 03.08 по 31.08
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ТЕЦ-КрАЗ (включно з кварталами 297, 304)
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з 14.09 по 11.10
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Тепломагістралі від котелень кварталу №620 (вул. Івана Приходька, 101-А),
на вул. Ковальській, 32-А
школи №7
школи-інтернату №21
управління зрошувальних систем на вул. Целіноградській, 3-Б
хлібної бази на вул. Ю. Кондратюка, 7-Б
школи №24 (І)
школи №29
школи №2
дитсадка №4
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з 16.04 по 10.09