Із 12 травня нагірна частина Кременчука залишиться без гарячої води: графік планових відключень

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 1 081 Коментарів: 1

5 травня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про підсумки опалювального сезону та підготовку теплоелектроцентралей, котелень, теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період.





Рішення ухвалили з урахуванням карантинних послаблень, які ввів уряд після 11 травня. Отже, з 12 травня у Кременчуці розпочнеться плановий ремонт тепломереж у нагірній частині, у зв’язку з чим по 20 червня у мікрорайоні відключать гарячу воду. Далі – за графіком.





Повне завершення ремонтів у Кременчуці відповідно до графіка – 11 жовтня. Проте мер Віталій Малецький наголосив, що потрібно максимально прискорювати терміни. З цього приводу в мерії проведуть окрему нараду.





Графік відключень гарячої води у Кременчуці