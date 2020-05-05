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Із 12 травня нагірна частина Кременчука залишиться без гарячої води: графік планових відключень

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 1 081 Коментарів: 1

 

Рішення ухвалив виконком

5 травня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про підсумки опалювального сезону та підготовку теплоелектроцентралей, котелень, теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період.


Рішення ухвалили з урахуванням карантинних послаблень, які ввів уряд після 11 травня. Отже, з 12 травня у Кременчуці розпочнеться плановий ремонт тепломереж у нагірній частині, у зв’язку з чим по 20 червня у мікрорайоні відключать гарячу воду. Далі – за графіком.


Повне завершення ремонтів у Кременчуці відповідно до графіка – 11 жовтня. Проте мер Віталій Малецький наголосив, що потрібно максимально прискорювати терміни. З цього приводу в мерії проведуть окрему нараду.


Графік відключень гарячої води у Кременчуці

Нагірна частина та квартали 274, 278, 305

з 12.05 по 20.06

Раківка

з 18.05 по 15.06

Тепломагістралі від котельні кварталі №17 (вул. Івана Приходька, 30-А)

з 01.06 по 30.06

Центр, квартал 101

з  22.06 по 08.08

Перший Занасип

з 01.07 по 31.07

Молодіжній (крім кварталу 297)

з 10.08 по 13.09

Третій Занасип

з 03.08 по 31.08               

ТЕЦ-КрАЗ (включно з кварталами 297, 304)

з 14.09 по 11.10

Тепломагістралі від котелень кварталу №620 (вул. Івана Приходька, 101-А),

на вул. Ковальській, 32-А

школи №7

школи-інтернату №21

управління зрошувальних систем на вул. Целіноградській, 3-Б

хлібної бази на вул. Ю. Кондратюка, 7-Б

школи №24 (І) 

школи №29 

школи №2 

дитсадка №4 

з 16.04 по 10.09

 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: гаряча вода графік відключення ремонт відключення води

Коментарі: 1

236
Джо:
Сьогодні, 13:02

Пандемия, бл*, на дворе

как отключать горячую воду????


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