Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.05.2020 11:00
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Кременчук85
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Випадків Covid-19 у Кременчуці побільшало на два

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 2 043

 

Хворобу виявили у працівника «швидкої» та жінки, що контактувала з хворою донькою, працівницею ЦРЛ

Станом на вечір 4 травня у Кременчуці підтверджених 85 осіб з коронавірусною інфекцією. З нових випадків - чоловік 35 років та жінка 49 років. Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Кременчука Віталій Малецький.


Сьогодні (4 травня, - автор) зареєстровано два нових випадки COVID-19 у Кременчуці. Це чоловік 35 років, працівник екстреної медичної допомоги, та жінка 49 років, яка контактувала з хворою на коронавірусну хворобу донькою, медпрацівником центральної районної лікарні. І чоловік, і жінка перебувають в самоізоляції під наглядом сімейних лікарів, почувають себе задовільно.


Крім того, мер повідомив, що від коронавірусної хвороби одужала ще одна пацієнтка. Це підтверджено двома негативними ПЛР-тестами. Жінка лікувалася амбулаторно, стан її здоров’я нормальний, тепер вона може виходити із самоізоляції.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус ЦРЛ швидка допомога

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