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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

Возле мэрии протестуют предприниматели и реализаторы – требуют открытия рынков (дополняется)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 7 482 Коментарів: 11

 

«Ідіть до Холода, нехай відкриває ринок», - совет от мэра
Фото: Артем Коваленко

У здания Кременчугского горсовета собрались протестующие – предприниматели и реализаторы, работающие на городских рынках. Они требуют, чтобы городские власти разрешили наконец работать продовольственным рынкам.


  


Предприниматели говорят, что планировали акцию протеста ещё на понедельник, на 4 мая, но отменили, т.к. им пообещали открыть рынки во вторник, 5 мая. Но к концу дня в понедельник стало известно, что во вторник рынки работу не начнут.


Теперь протестующие собрались под мэрией и требуют их выслушать. Они говорят, что терпят убытки, в то время как большие сетевые супермаркеты продолжают работать – хотя, по словам протестующих, там периодически  нарушаются правила карантина, в частности не выдерживается дистанция между покупателями возле касс, в зал запускают больше людей, чем предусмотрено карантинными ограничениями и пр. Одна из участниц акции спрашивала, почему в супермаркете Фоззи можно купить швабру, совки, а ей, торгующей таким же товаром на рынке, работать запрещено?!


 

В акции участвуют реализаторы с Центрального рынка, рынка "Плеяда", Приднепровского, а также рынков Молодежного. Среди них есть и предприниматели, арендующие ан рынках контейнеры, торговые павильоны и киоски. Поддержать их участники акции пригласили депутата горсовета Пиддубную.


В 9.10 к протестующим вышел мэр и его заместители. Мэр сказал, что городские власти готовы открыть продовольственные рынки как только те выполнят противоэпидемические условия, предусмотренные соответствующими постановлениями Кабмина.




 Виталий Малецкий объяснил, что для открытия городских рынков необходимо официальное заявление администраций рынков в Госпродпотребслужбу. Это должно быть письменное заявление о проведении на рынке проверки его готовности к работе в соответствии с карантинными требованиями. После этого Госпродпотребслужба проведёт проверку, и если рынки её пройдут - смогут работать. Реализаторам мэр посоветовал готовить свои рабочие места (в частности, натягивать защитные экраны из пленки и запасаться антисептиками) и обращаться к администрациям рынков, чтобы те не затягивали с обращением в Госпродпотребслужбу.

 


– Ідіть до Холода, нехай відкриває ринок! – сказал протестующим мэр.


 Напомним, что 4 мая на заседании противоэпидемического штаба мэр заявил, что в выходные проинспектировал рынки, и у него много замечаний по поводу их работы. Он говорил, что кременчугские агропромышленные рынки смогут работать только при условии выполнения карантинных требований, предусмотренных Кабмином.


Рынки должны обеспечить:

  • температурный скрининг на входе;
  • наличие антисептиков на входах в рынок;
  • масочный режим;
  • контроль за очередью;
  • обеспечение социальной дистанции между посетителями (1 посетитель на 10 кв.м.)

А также наличие защитных экранов между продавцами и покупателями (из полиэтилена или пластиковые).


 

Ранее начальник городского управления развития предпринимательства и торговли Людмила Жорняк (на фото) назвала шесть кременчугских рынков, которые могут начать работу в ближайшее время: Центральный, Правобережный, Аврора, Толока, Крюковчанка, Новоивановский.


ДОПОЛНЕНО


Руководитель кременчугского отделения Госпродпотребслужбы Олег Назарец (на фото) сообщил, что по состоянию на 10.00 официально с заявлением о проведении проверки готовности рынка к работе в условиях карантина к ним обратилась лишь администрация "Апійон" – это группа рынков на Московской, в районе оптовой базы. Их Госпродпотребслужба проверит первыми и, возможно, они первыми и начнут работать, если пройдут проверку.


 

По словам чиновников, за консультацией к местным органам власти обращались также представители Центрального и Приднепровского рынков, но официальных заявлений они не подавали.


Позже, уже на заседании противоэпидемического штаба, руководитель Управления развития предпринимательства и торговли Людмила Жорняк сообщила, что администрации рынков: Центрального, Правобережного, Крюковчанки также готовятся сегодня подать официальные заявления в Госпродпотребслужбу.


Сегодня, 5 мая, обсуждался только вопрос открытия продовольственных рынков. Речь об открытии вещевых рынков пока не идет.

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Автор: Лариса Артеменко Фото: Артем Коваленко
Теги: коронавирус карантин достало всё продовольственные рынки денег нет но вы держитесь арендная плата акция протеста Кременчуг мэр в маске

Коментарі: 11

86
gansit:
Сьогодні, 09:11

Еще немножко,еще чуть чуть,кому то не хватает достроить домик в Испании.


25 4
45
Piton78:
Сьогодні, 09:12

Ну це і не дивно царьок зайнятий телефонує боссу з питанням що робити? Карантинні заходи звісно необхідні але є і але! Наприклад в маркетах АТБ і інших магазинах я не бачив захисних єкранів а також температурний скринінг є тільки в Фоззі і Новій лінії чому не виникають питання до магазинів? Чи Віталька вже порахував грошики на те щоб затянути відкриття ринків? Щось якось попахує невідповідністю слів і діла!


38 5
3 262
Daniel Mroz:
Сьогодні, 09:21

Цитата: Piton78
температурний скринінг є тільки в Фоззі і Новій лінії
То не скринінг, а спектакль. Ви бачили, яким барахлом вони вимірювання роблять? 


17 3
86
gansit:
Сьогодні, 09:21

Цитата: Piton78

 Щось якось попахує невідповідністю слів і діла!

А сейчас они начнут дезинфицировать весь город и это будет повод не открывать рынки.Странно ,а чё они притихли с дезинфекцией,поняли что толку нет,да и деньги уже распилили.


21 2
45
Piton78:
Сьогодні, 09:49

Цитата: gansit
Цитата: Piton78

 Щось якось попахує невідповідністю слів і діла!

А сейчас они начнут дезинфицировать весь город и это будет повод не открывать рынки.Странно ,а чё они притихли с дезинфекцией,поняли что толку нет,да и деньги уже распилили.

Дезинфекція це окрема тема! Якщо спочатку, коли було дві три карантинні зони, вони ще обробляли наскільки це можна назвати ретельно зупинки. То зараз бачив картину як зупинилися, вийшло двоє один двічі пшикнув інший сфоткав и вся дезинфекція! А кошти спливають)))


23 2
45
Piton78:
Сьогодні, 10:31

Цікава порада від мера ідіть до Холода нехай занесе мені конвертик і відкриває ринок!


8 0
448
Lyolya:
Сьогодні, 10:32

Рынок Автора... Его просто не существует. Метал. конструкции давно распил. Предприниматели контейнера повывозили за исключением может чел. пяти. Стихтйный, продукт. да, почти вдоль дороги. Зачем его в перечень рынков- не понятно.


5 1
3 462
Дмитрий:
Сьогодні, 11:10

Цитата: gansit
Цитата: Piton78

 Щось якось попахує невідповідністю слів і діла!

А сейчас они начнут дезинфицировать весь город и это будет повод не открывать рынки.Странно ,а чё они притихли с дезинфекцией,поняли что толку нет,да и деньги уже распилили.

Также как и выделенные 500 т.грн на "питание полиции на карантинных блокпостах на въездах в город".

 


3 1
94
marinochka__30:
Сьогодні, 11:16

у людей видимо не только ноги затекли дома сидеть, но и мозг слегка повредило..Цирк устроили, при чём перед самым ослаблением карантина


4 18
261
Volvoвод:
Сьогодні, 12:07

Вечно ноющие рыночные барыги хотят просто открыть свои лачуги и торговать. Без выполнения требований МОЗ. Пускай возмущаются хоть и месяц, пока не выполнят.


3 9
140
Grinenko:
Сьогодні, 12:34

Руководители рынков сами ничего не делают. Люди не виноваты, но митинг нужно было утсраивать своему начальству, ведь это они не предоставляют дожных условий для работы. По этому и не подают заявления на проверку. 


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