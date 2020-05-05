Возле мэрии протестуют предприниматели и реализаторы – требуют открытия рынков (дополняется)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 7 482 Коментарів: 11



































Фото: Артем Коваленко

У здания Кременчугского горсовета собрались протестующие – предприниматели и реализаторы, работающие на городских рынках. Они требуют, чтобы городские власти разрешили наконец работать продовольственным рынкам.









Предприниматели говорят, что планировали акцию протеста ещё на понедельник, на 4 мая, но отменили, т.к. им пообещали открыть рынки во вторник, 5 мая. Но к концу дня в понедельник стало известно, что во вторник рынки работу не начнут.





Теперь протестующие собрались под мэрией и требуют их выслушать. Они говорят, что терпят убытки, в то время как большие сетевые супермаркеты продолжают работать – хотя, по словам протестующих, там периодически нарушаются правила карантина, в частности не выдерживается дистанция между покупателями возле касс, в зал запускают больше людей, чем предусмотрено карантинными ограничениями и пр. Одна из участниц акции спрашивала, почему в супермаркете Фоззи можно купить швабру, совки, а ей, торгующей таким же товаром на рынке, работать запрещено?!









В акции участвуют реализаторы с Центрального рынка, рынка "Плеяда", Приднепровского, а также рынков Молодежного. Среди них есть и предприниматели, арендующие ан рынках контейнеры, торговые павильоны и киоски. Поддержать их участники акции пригласили депутата горсовета Пиддубную.





В 9.10 к протестующим вышел мэр и его заместители. Мэр сказал, что городские власти готовы открыть продовольственные рынки как только те выполнят противоэпидемические условия, предусмотренные соответствующими постановлениями Кабмина.











Виталий Малецкий объяснил, что для открытия городских рынков необходимо официальное заявление администраций рынков в Госпродпотребслужбу. Это должно быть письменное заявление о проведении на рынке проверки его готовности к работе в соответствии с карантинными требованиями. После этого Госпродпотребслужба проведёт проверку, и если рынки её пройдут - смогут работать. Реализаторам мэр посоветовал готовить свои рабочие места (в частности, натягивать защитные экраны из пленки и запасаться антисептиками) и обращаться к администрациям рынков, чтобы те не затягивали с обращением в Госпродпотребслужбу.









– Ідіть до Холода, нехай відкриває ринок! – сказал протестующим мэр.





Напомним, что 4 мая на заседании противоэпидемического штаба мэр заявил, что в выходные проинспектировал рынки, и у него много замечаний по поводу их работы. Он говорил, что кременчугские агропромышленные рынки смогут работать только при условии выполнения карантинных требований, предусмотренных Кабмином.





Рынки должны обеспечить:

температурный скрининг на входе;

наличие антисептиков на входах в рынок;

масочный режим;

контроль за очередью;

обеспечение социальной дистанции между посетителями (1 посетитель на 10 кв.м.)

А также наличие защитных экранов между продавцами и покупателями (из полиэтилена или пластиковые).









Ранее начальник городского управления развития предпринимательства и торговли Людмила Жорняк (на фото) назвала шесть кременчугских рынков, которые могут начать работу в ближайшее время: Центральный, Правобережный, Аврора, Толока, Крюковчанка, Новоивановский.







ДОПОЛНЕНО





Руководитель кременчугского отделения Госпродпотребслужбы Олег Назарец (на фото) сообщил, что по состоянию на 10.00 официально с заявлением о проведении проверки готовности рынка к работе в условиях карантина к ним обратилась лишь администрация "Апійон" – это группа рынков на Московской, в районе оптовой базы. Их Госпродпотребслужба проверит первыми и, возможно, они первыми и начнут работать, если пройдут проверку.









По словам чиновников, за консультацией к местным органам власти обращались также представители Центрального и Приднепровского рынков, но официальных заявлений они не подавали.





Позже, уже на заседании противоэпидемического штаба, руководитель Управления развития предпринимательства и торговли Людмила Жорняк сообщила, что администрации рынков: Центрального, Правобережного, Крюковчанки также готовятся сегодня подать официальные заявления в Госпродпотребслужбу.





Сегодня, 5 мая, обсуждался только вопрос открытия продовольственных рынков. Речь об открытии вещевых рынков пока не идет.