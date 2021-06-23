Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть світло 24 червня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 636

 

Причиною відключень називають проведення планових ремонтів

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає мешканців Кременчука про тимчасові відключення електроенергії 24 червня. Пов’язані вони з плановими ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Івана Мазепи, 7, 8, 13, 14, 17, 20, 26/6;
  • вул. Академіка Маслова, 14/30, 19;
  • вул. 29 Вересня, 7.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Нижня;
  • вул. Приходька, 110, 104-128;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. 3-х Космонавтів;
  • вул. Ростовська;
  • вул. Верхньодніпровська;
  • пров. Винахідників Бикова;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пр. Тупіковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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