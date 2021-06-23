Де в Кременчуці відключатимуть світло 24 червня: адреси

Причиною відключень називають проведення планових ремонтів
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає мешканців Кременчука про тимчасові відключення електроенергії 24 червня. Пов’язані вони з плановими ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж міста.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Івана Мазепи, 7, 8, 13, 14, 17, 20, 26/6;
- вул. Академіка Маслова, 14/30, 19;
- вул. 29 Вересня, 7.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- вул. Щаслива;
- вул. Нижня;
- вул. Приходька, 110, 104-128;
- вул. Олександрійська;
- вул. 3-х Космонавтів;
- вул. Ростовська;
- вул. Верхньодніпровська;
- пров. Винахідників Бикова;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пр. Тупіковий.