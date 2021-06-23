Де в Кременчуці відключатимуть світло 24 червня: адреси

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ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає мешканців Кременчука про тимчасові відключення електроенергії 24 червня. Пов’язані вони з плановими ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Івана Мазепи, 7, 8, 13, 14, 17, 20, 26/6;

вул. Академіка Маслова, 14/30, 19;

вул. 29 Вересня, 7.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: