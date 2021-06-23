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Подружжя з Кременчука відгуляло «золоте» весілля, як у кіно

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 649

 

Для пари влаштували справжнє свято

Антоніна Федорівна і Валерій Андрійович Крупа 50 років разом. Подружжя з Кременчука завжди мріяло про пишне весілля, але втілити мрію у життя не вдавалося. Власне, справжнього весілля у них так і не було, а лише розпис, фотосесія у салоні і маленьке застілля — у молодої і молодого окремо. Такі були традиції. Усі ці 50 років вони носили ті самі обручки і мріяли про справжнє свято, як у кіно.

У рамках проєкту «Ділися усмішкою» з Lay’s та Життєлюб подружжю вдалося влаштувати справжнє свято. 

Антоніна та Валерій познайомилися у кіно. Це була любов з першого погляду. Вони місяць чи два зустрічалися. Дівчина зрозуміла, що Валерій - її половинка, кохання всього її життя. 

- І в бруд, і в дощ він приходив до мене, бо обіцяв. Я вже тоді розуміла, що це назавжди, - поділилася Антоніна. 
- Мила моя Тоня, ти - найкраща на землі. Хочу сказати, що знайомство з тобою - найкраще, що трапилося у моєму житті, - додав Валерій.

Подружжя завжди мріяло про красиве весілля, але здійснити мрію вдалося лише через 50 років. У присутності друзів, родичів, дітей та онуків вони знову дали обітницю вічного кохання. 

 

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Lays Ukraine Official
Теги: весілля
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