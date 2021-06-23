Збірна України проведе збір у Кременчуці

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З 25 до 30 липня, у Кременчуці відбудеться навчально-тренувальний збір збірної України U20 з хокею. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Тренерським штабом збірної, на чолі з головним тренером Олександром Бобкіним, на збір запрошені:

Голкіпери: Савва Сердюк (США), Дмитро Кубрицький (МХК «Сокіл», Київ), Василь Полгородник («Білий Барс» Біла Церква).

Захисники: Артем Гребеник, Владислав Сушков («Білий Барс» Біла Церква), Артур Чолач (МХК «Сокіл», Київ), Артем Пономаренко (США), Денис Сірий (Канада), Олександр Філімонов (ХК «Маріуполь»), Андрій Євтухов (США), Олександр Шаповалов (Фінляндия), Арсен Палійчук (Австрія).

Нападники: Данііл Трахт (Фінляндія), Данило Царьковський (Естонія), Гліб Ткач (Швеція), Микита Белік (США), Денис Бородай, Артем Грабовецький (обидва: «Білий Барс» Біла Церква), Тимофій Савицький, Гліб Варава (обидва: ХК «Кременчук») Денис Гончаренко, Данило Коржилецький, Михайло Сімчук (троє: МХК «Сокіл», Київ), Станіслав Садовіков («Донбас» Донецьк), Богдан Панасенко («Дніпро» Херсон), Максим Семененко (СДЮШОР Харків), Борис Андрющенко («Крижані Вовки» Київ).

Резерв: Артем Портной, Вадим Петрашенко (обидва: «Білий Барс» Біла Церква), Сергій Нікулін, Костянтин Остапенко (троє: СДЮШОР Харків), Дмитро Зазовський (МХК «Сокіл», Київ).