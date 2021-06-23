Депутат Евгений Корф летит в Азербайджан в составе официальной делегации

Депутат Полтавского областного совета Евгений Корф вошел в состав официальной делегации, которая уже сегодня направляется в Азербайджан для заключения важных договоров. Эта поездка, в том числе, будет способствовать продвижению кременчугских и полтавских компаний на азербайджанский рынок. В частности, в вопросах восстановления Карабаха, где совсем недавно шли военные действия.
Украина заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном. И не только наша страна.
Ведущий азербайджанский портал «Report.az» опубликовал комментарий Евгения Корфа. Как сообщил депутат, шушинская декларация о союзнических отношениях, подписанная Азербайджаном и Турцией, будет содействовать широкой интеграции во всем регионе.