Під Кременчуком ДТП з травмованим: на трасі зіткнулись два автомобілі (додано)

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 972

Рух ускладнений

Сьогодні, 28 березня, близько 16.30 в районі села Щербаки, на автодорозі М-22 Полтава — Олександрія сталась ДТП. Про це повідомили в патрульній поліції Кременчука. За попередньою версією, зіткнулись автомобіль Mitsubushi Lancer X та Sitroen. Рух ускладнений. На місці працюють регулювальники. Додано: За інформацією пресслужби Кременчуцького райуправління поліції, водій легковика отримав незначні травми і був госпіталізований. На місці працюють слідчі.





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