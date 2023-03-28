Сьогодні, 28 березня, близько 16.30 в районі села Щербаки, на автодорозі М-22 Полтава — Олександрія сталась ДТП. Про це повідомили в патрульній поліції Кременчука.
За попередньою версією, зіткнулись автомобіль Mitsubushi Lancer X та Sitroen.
Рух ускладнений. На місці працюють регулювальники.
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За інформацією пресслужби Кременчуцького райуправління поліції, водій легковика отримав незначні травми і був госпіталізований.
На місці працюють слідчі.
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