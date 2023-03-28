Кременчуччина попрощалася з воїном В'ячеславом Іваненком, який захоплювався футболом

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Поховали військового на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно»

Сьогодні, 28 березня, у Горішніх Плавнях Кременчуцького району попрощалися з солдатом Збройних Сил України В'ячеславом Іваненком. Поховали військового на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

В'ячеслав Вікторович Іваненко народився 16 липня 1980 року у Горішніх Плавнях. Навчався в загальноосвітній школі №6. З дитинства займався футболом, був одним із найкращих гравців серед молодих вихованців футбольного клубу «Гірник-Спорт».

Згодом В'ячеслав став професійним водієм, працював на підприємствах міста. 26 лютого 2022 року з перших днів повномасштабного вторгнення В'ячеслав добровольцем пішов на російсько-українську війну. 22 березня 2023 року під час виконання службових обов’язків, вірний військовій присязі, солдат Збройних Сил України В'ячеслав Іваненко героїчно загинув біля Авдіївки Донецької області.

Вічна пам’ять про подвиг Вячеслава Іваненка назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, в новітній історії України!