Пішов у засвіти відомий кременчуцький коваль Геннадій Сметанко

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На 63-му році життя перестало битися серце відомого кременчуцького коваля художнього кування Геннадія Сметанка. Про це повідомила на своїй facebook-сторінці Наталія Маєвська.

- Геннадій Анатолійович Сметанко - наш улюблений, співучий журавлик, майстер, коваль художнього кування металів.



Журба, біль, горе втрати наповнює серця: рідних, друзів, всіх хто знав, спілкувався з Геннадієм, хто розділяв його погляди на життя, вірив у світле майбутнє.



Вічна пам'ять, мир і спокій душі, наш крилатий журавлик, - написала пані Наталія.

Де й коли відбудеться прощання з талановитим Ковалем поки що невідомо.

Раніше ми писали, що вийшов фільм-монолог Геннадія Сметанка «Веліка людина у маленькому місті», який зняв Олександр Кіреєв.



