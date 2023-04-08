Пішов у засвіти відомий кременчуцький коваль Геннадій Сметанко
Сьогодні, 14:03
Переглядів: 420
Місто втратило талановитого митця
На 63-му році життя перестало битися серце відомого кременчуцького коваля художнього кування Геннадія Сметанка. Про це повідомила на своїй facebook-сторінці Наталія Маєвська.
- Геннадій Анатолійович Сметанко - наш улюблений, співучий журавлик, майстер, коваль художнього кування металів.
Журба, біль, горе втрати наповнює серця: рідних, друзів, всіх хто знав, спілкувався з Геннадієм, хто розділяв його погляди на життя, вірив у світле майбутнє.
Вічна пам'ять, мир і спокій душі, наш крилатий журавлик, - написала пані Наталія.
Де й коли відбудеться прощання з талановитим Ковалем поки що невідомо.
Раніше ми писали, що вийшов фільм-монолог Геннадія Сметанка «Веліка людина у маленькому місті», який зняв Олександр Кіреєв.
Автор: Володимир Дмитренко
Фото: Олександр Кіреєв
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.