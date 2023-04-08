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ДДС шукає у лікарів відповіді на ваші питання

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 127 Коментарів: 1

 

Жар після їди

Моя проблема почалася після 50 років. Річ у тім, що після прийому навіть помірно солоної їжі мене постійно кидає в жар. Організм неадекватно реагує на солону їжу. Що мені робити? Сидіти на дієті без солі до кінця життя? Зараз мені 69 років.

Коментар:

Існують індивідуальні особливості в кожного організму. Описана вами реакція може бути симптомом різних порушень: від високого артеріального тиску до дефіциту вітамінів групи В або Д в організмі, або при порушенні функцій щитоподібної залози.

Для точного визначення причини вашої проблеми вам необхідно звернутися спочатку до лікаря-терапевта або сімейного лікаря.

Можливо, будуть потрібні додаткові аналізи. І лише точно визначивши причину недуги, лікар зможе дати вам рекомендації з питань безсольової дієти.

Хронічний холецистит

Робила УЗД черевної порожнини, діагноз — хронічний холецистит. Чим лікувати? Куди звернутися?

Коментар:
Хронічний холецистит — це запальні процеси в жовчному міхурі, що поступово розвиваються. Причини недуги бувають різними. Під час запального процесу пошкоджуються стінки жовчного міхура, порушується процес відтоку жовчі.

Усі пацієнти з таким діагнозом потребують постійного спостереження і терапії.

Загальні рекомендації: дробне дієтичне харчування, зниження енергетичної цінності раціону шляхом насичених жирів і легкозасвоюваних вуглеводів. І обов'язкова консультація гастроентеролога.

Призначити лікування можна тільки після особистого звернення до лікаря.

Біль під ребром

Підкажіть, будь ласка, вже три дні болить у правому боці під ребром, типу як серце тільки справа. Біль, коли вдихаєш сильно чи повертаєшся. Потрібно спершу зробити УЗД чи якісь аналізи здати?

Коментар:
Біль у правому боці під ребром може бути зумовлений різними причинами, такими як порушення роботи жовчного міхура, надмірне фізичне навантаження, жирна їжа, алкоголь, або навіть просто м'язевою напругою.

Якщо біль тоді, коли повертаєтесь, це може бути невралгія. Зверніться до невролога.

Точна причина може бути встановлена після проведення необхідних медичних обстежень. А щодо аналізів, то їх необхідно здавати тільки після персональної консультації з лікарем.

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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: Для Дому і Сім'ї поради по здоров'ю
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Коментарі: 1

400
gansit:
Сьогодні, 13:23

Тоже есть вопрос,почему у докторов которые работают с держ клинике нет безплатных направлений на обследование и почему же у этих же докторов,но на приеме в частных клиниках они есть?


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