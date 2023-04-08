У Кременчуці попрощались з Іваном Бродовським, який загинув на Луганщині

7 квітня у Кременчуці попрощались з 42-річним Іваном Бродовським, який загинув 29 березня під час штурму населеного пункту Білогорівка.
Народився Іван у Кременчуці 7 липня 1980 року. Навчався в школі №19, а потім в училищі №20. Тривалий час чоловік працював в «Інтербуд». А потім почав працювати зі старшим братом Борисом.
Перед штурмом Іван обдзвонив всіх близьких та рідних. Сподівався, що пройде штурм, вони займуть цей населений пункт і він повернеться додому. Також військова частина представила Івана Бродовського до державної нагороди.
Прощання відбулося у Палаці культури, де кременчужани вишукувалися у чергу, щоб віддати шану полеглому військовому. Попрощатись з Іваном Бродовським прийшло чимало людей. Серед них друзі, одногрупники, сусіди та родичі. Про те, що Іван пішов воювати знали всі, хто жив поруч.
Пригадав добрим словом Івана, його колишній одногрупник Руслан.
А далі друзі Івана Денис та Олександр згадали, як товаришували в юнацькі роки.
За словами однокласників, Іван Бродовський завжди був жвавим, хоробрим та веселим. Саме таким він був у збройних силах України.
Над труною схилились мати, дружина та родичі Івана. Мати ніяк не могла відпустити сина, весь час вона обіймала та плакала, прощаючись з найціннішим скарбом в її житті.
Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України. У Івана Бродовського залишились мати, дружина, маленький син та брат.
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