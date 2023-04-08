Більшість росіян підтримують війну проти України — експерт про дослідження «Левада-Центру»

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Близько двох третин росіян дійсно агресивно налаштована до України та готові вбивати українців. Це свідчить про глибоке моральне розкладання суспільства та імперське мислення громадян рф, які бачать простір сусідніх країн як «свій». Про це вчора, 7 квітня, в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив заступник генерального директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

- «Левада-Центр» — одна з останніх умовно незалежних дослідницьких інституцій у росії, які проводять методичні експерименти, щоб зрозуміти, чи щиро респонденти відповідають на запитання, і чи дійсно дані соціологічних досліджень репрезентативні. Ця незалежна інституція дозволяє нам зрозуміти, що абсолютна більшість росіян підтримують війну проти України і налаштовані шовіністично агресивно, — сказав він.

Соціолог повідомив, що 10-15% росіян в опитуваннях приховують своє реальне ставлення до війни, яку розв’язала росія. Тобто насправді підтримують війну проти України не 70-75%, як зазвичай повідомляється в соціологічних дослідженнях, а 60-65% опитуваних.

- Їх стає дійсно трохи менше в росії, тому що все-таки йдуть потоки трун та погіршення економічної ситуації відчувається деякими росіянами. Але це все одно більшість. Не дивлячись на все, що відбувається, на інформацію, яка доступна росіянам — більшість росіян справді агресивно налаштовані до України. До речі, це була гарна відмазка про «хороших русских» та що насправді «всі опитування в росії нерепрезентативні, а росіяни бояться щиро казати свою думку», і що «це путінська війна, а звичайні росіяни миролюбні й не такі агресивні», — зауважив Антон Грушецький.

Він звернув увагу, що в так званих «хороших русских» хочеться вірити багатьом людям, особливо на Заході, але це не так.

- У цьому випадку є дуже глибоке моральне розкладання російського суспільства, і вони дійсно не бояться в опитуваннях говорити, що так не люблять Україну, що готові вбивати українців. У цьому випадку настрій у російського суспільства дуже сумний, тому що і влада, і умовна опозиція… об’єднані імперським мисленням і баченням простору деяких сусідніх країн як «свого». Таке бачення росіян, як «богоподібного народу», який несе «особливу місію» в цьому світі — велика проблема для Заходу, — підсумував Антон Грушецький.

Цей коментар український соціолог дав відносно результати опитування, проведеного відносно незалежним російським Левада-Центром наприкінці березня 2023 року. Згідно з ними дії «російських збройних сил в Україні» підтримують 72% росіян. Місяць тому їх було 77%.