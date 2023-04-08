Сьогодні на Глобинщині планується контрольований вибух: потрібно знищити боєприпас

На сьогодні, 8 квітня, у Кременчуцькому районі заплановане знищення боєприпасу минулих війн, який знайшли вчора у с. Пузикове Глобинської громади. Працюватиме група піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.
За інформацією рятувальників Полтавщини, з початку року на території області знешкоджено:
Раніше ми писали, що у центрі Кременчука невідомі прикріпили до ручки машини гранату.
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