Сьогодні на Глобинщині планується контрольований вибух: потрібно знищити боєприпас

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 173

На сьогодні, 8 квітня, у Кременчуцькому районі заплановане знищення боєприпасу минулих війн, який знайшли вчора у с. Пузикове Глобинської громади. Працюватиме група піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.

За інформацією рятувальників Полтавщини, з початку року на території області знешкоджено:

27 артснарядів;

56 мінометних мін;

2 ФАБ-50;

3 ручні гранати часів минулих війн;

залишки ракет.

Раніше ми писали, що у центрі Кременчука невідомі прикріпили до ручки машини гранату.