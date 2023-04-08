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Кременчуцька ліцеїстка виборола перемогу на Всеукраїнській олімпіаді з укрмови та літератури

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 216

 

Софія Самборська навчається в 11 класі ліцею №4 «Кремінь»

Учениця 11 класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Софія Самборська виборола перемогу на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Про це йдеться на фейсбук-сторінці ліцею.

Фінальний етап олімпіади проходив з 2 по 6 квітня у Львові в очному форматі. У змаганні взяли участь понад 100 учнів 8-11 класів з усіх регіонів України.

Диплом ІІ ступеня вручив Софії заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній. Підготувала дівчину вчителька української мови та літератури Ольга Кривенко.

Раніше ми писали, що Софія Самборська виграла 10 000 грн у Всеукраїнському конкурсі літкастів «КрутеЗНО».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: лицей №4 олімпіада українська мова література переможниця Львів переможці
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