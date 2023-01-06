Кременчуцька ліцеїстка виграла 10000 грн у Всеукраїнському конкурсі літкастів «КрутеЗНО»

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Учениця 11 класу ліцею №4 «Кремінь» Софія Самборська стала переможницею Всеукраїнського конкурсу літкастів «КрутеЗНО» та виборола головний приз у розмірі 10 000 гривень у номінації «Сучукрліт» (Сучасна українська література). Про це повідомляє мерія нашого міста.

Конкурс проходив протягом 2022 року. У ньому брали участь 72 учасники, які представили 127 творчих робіт.

«КрутеЗНО» популяризує читання та впроваджує сучасні формати у гуманітарній освіті за допомогою літературних подкастів. Літкасти допомагають не тільки учням у підготовці до ЗНО, а і створюють медіатеку художньої літератури в українському мобільному додатку LitCom.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Софія Самборська перемогла в обласному етапі мовного конкурсу ім. Петра Яцика.