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Збирають підписи, щоб присвоїти звання Героя України воїну з Кременчуччини

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 250

 

Військовий загинув при захисті держави

20 березня на сайті Президента України зареєстрували електронну петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) Віталію Івановичу Кабачку. Її автор — Ольга Свіколкіна. Проголосувати можна за посиланням ТУТ

Для того, щоб глава держави розглянув цю петицію, необхідно, аби її підписали 25 000 громадян. 

Попрощалися з депутатом Віталієм Кабачком із Кременчуччини, який загинув на війні

Віталій Кабачок — активний громадський і політичний діяч Полтавщини, депутат Полтавської обласної ради VII скликання, аграрій, співзасновник обласного інформаційного тижневика «Голос громади».

Народився чоловік 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу. У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Разом із родиною проживав у с. Погребняки Оболонської ТГ.

Узявши зброю до рук, він разом із побратимами став на захист рідної землі ще у 2014 році. З жовтня того ж року і по березень 2015 служив у першій штормовій роті 50-го батальйону ДУКу «Правий сектор», який дислокувався поблизу однієї з найгарячіших точок Донецької області — с. Піски. Пізніше, у червні 2015 року, два тижні провів у боях на шахті «Бутівка-Донецька». Періодично повертаючись до цивільного життя, чоловік постійно підтримував волонтерський рух й активно займався питаннями підтримки бійців. Зокрема допомагав особовому складу військових підрозділів транспортом, харчові продукти, медикаментами, паливно-мастильними матеріалами.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Віталій Кабачок знову повернувся на Схід. Адже захист Батьківщини для нього завжди був священним обов’язком, якому він залишився вірним до останнього подиху. Загинув Віталій Іванович у ніч із 2 на 3 березня 2023 року під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилися дружина, сини, донька й онук.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла петиція Герой України
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