Сьогодні, 16 червня, у кар‘єрі Кременчуцької міської громади лунатимуть вибухи
Сьогодні, 09:24
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Зберігайте спокій та утримайтеся від коментарів в соцмережах
Сьогодні, 16 червня, з 12.00 до 16.00 у кар’єрі Кременчуцької міської громади заплановано проведення масових технічних вибухових робіт.
Про це повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
- Прошу жителів громади взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій. Утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації вибухів. Разом до перемоги, - написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.
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