Сьогодні, 16 червня, у кар‘єрі Кременчуцької міської громади лунатимуть вибухи

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 125

Зберігайте спокій та утримайтеся від коментарів в соцмережах

Сьогодні, 16 червня, з 12.00 до 16.00 у кар’єрі Кременчуцької міської громади заплановано проведення масових технічних вибухових робіт.

Про це повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

- Прошу жителів громади взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій. Утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації вибухів. Разом до перемоги, - написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.