Як минула доба на Кременчуччині: палаючі торф’яники та п‘яні дебошири

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 126

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. У районі сталися 4 пожежі — у двох випадках горіли торф’яники.

Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації та пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники вчора 3 рази виїжджали на виклики про пожежі.

Вчора вранці рятувальники продовжували гасіння осередків загоряння на торф’яниках поблизу села Крива Руда Семенівської громади та поблизу села Радалівка.

Інших пожеж за добу у Кременчуцькому районі не сталося.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п’яних дебоширів. Щодо п’яти з них складені адміністративні протоколи про домашнє насильство.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також вчора поліцейські затримали двох правопорушників за незаконний обіг наркотичних речовин. Щодо них відкрили кримінальні провадження за статтею 309 ККУ.











