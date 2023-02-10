Депутат Терещенко «виписав» собі новий підряд на туалет у школі на Ревівці

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Фірма кременчуцького депутата уклала черговий договір на реконструкцію туалету у кременчуцькій гімназії № 2. ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» отримає 90 тис. бюджетних гривень. Кримінальна справа, яку розслідує поліція, не заважає Денису Терещенку продовжувати «плідну» співпрацю з керівництвом гімназії № 2

Третього лютого 2023 року Кременчуцька гімназія № 2 уклала договір із ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» договір на виконання робіт з коригування проєктної документації з реконструкції туалету на 1 поверсі Кременчуцького навчально-виховного комплексу школа–позашкільний заклад №2 Кременчуцької міськради, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 66. Ціна договору склала 89,9 тис. гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з договором, підрядник повинен виконати роботи з коригування проєктної документації реконструкції туалету та провести експертизу її кошторисної частини. Роботи мають бути завершені до 28 лютого 2023 року.

Зазначимо, що договір було укладено «заднім числом»: оголошення про закупівлю оприлюднено в системі 6 лютого, угода укладена - 3 лютого. Контактна особа замовника пояснила «Кременчуцькому Телеграфу», що такий договір укладали ще минулого року, а оскільки з міського бюджету його профінансовано не було, контракт укладено автоматично. Тож порушень, на їхню думку, немає, оскільки закупівля — пряма, без оголошення торгів.

Туалетна історія, що може повторити сонячні електростанції

Історія ремонту санвузла у 2-й гімназії — майже «легенда», що тягнеться з 2020 року.

Ось туалетна історія на неконкурентних закупівлях, у яких перемогло ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог».

У 2020 році замовили проєкт за 81,8 тис. грн. У цьому ж році розпочали реконструкцію, у процесі якого ціна договору на роботи зросла у два з половиною рази — із 487 тис. гривень до 1,28 млн гривень.

У 2021 році в закупівлях школи №2 знову виник той самий туалет на першому поверсі: до договору підряду — уклали додаткові угоди, і в підсумку туалет подорожчав уже до 1,42 млн гривень. Тепер, як бачимо, знову взялися за коригування проєкту.

Очевидно, що після коригування кошторис на виконання будівельних робіт знову переглянуть — звичайно, у вищий бік.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» зареєстровано у жовтні 2018 року у Києві. Основний вид діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель. Статутний фонд - 500 гривень. Засновник та керівник підприємства — Денис Юрійович Терещенко.

Від початку існування «Естеттехнолог» за результатами участі у публічних закупівлях уклало договорів на 11,32 млн гривень. Всі підряди — від комунальних та бюджетних установ Кременчука. Серед найбільших замовників — КП «Кременчуцька енергосервісна компанія», Кременчуцька гімназія № 2, КП «Управління капітального будівництва», а також департамент житлово-комунального господарства міської ради.

Денис Терещенко — депутат Кременчуцької міської ради (фракція «Батьківщина»), округ № 7, мікрорайон Ревівка. Саме на Ревівці знаходиться гімназія №2.

Нагадаємо, що крім освоєння коштів на туалеті у 2-й школі фірма Дениса Терещенка, який вважає себе «барином народу», фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.

«Як для себе»: депутат Денис Терещенко заробляє на бюджетних підрядах свого округу – Ревівки

Так, серед іншого ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» стала підрядником із встановлення сонячної електростанції у школі №2 — отримало 2 підряди на 1,02 млн гривень за «громадським бюджетом». Цю справу і досі розслідує поліція Кременчука.

Сонячна електростанція та депутат Терещенко: поліція розслідує кримінальну справу

Так, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що службові особи Кременчуцької міської ради уникнули проведення процедури закупівлі та зловживаючи службовим становищем, отримали безперешкодне право укладення договорів з переможцем ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» та заволоділи коштами, спричинивши тяжкі наслідки. Крім того, вказано, що депутат Кременчуцької міськради та власник фірми, з якою укладено контракт, мав приватний інтерес, і для цього він вступив у змову зі службовими особами Кременчуцької школи №2. Справу, зазначимо, розглядають за ч. 1 ст. 364 Кримінального Кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди. Втім, кримінальна справа не заважає Денису Терещенку продовжувати «плідну» співпрацю з керівництвом гімназії № 2.

Нагадаємо, наприкінці січня зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 7,13 млн гривень на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій туалетних кімнат в закладах середньої освіти з урахуванням розробки проєктів. Згідно із затвердженою програмою розвитку освіти «Освіта Кременчука на 2022-2025 роки», цього року планується обладнати санвузли у школах № 1, 7, 11, 13, 26, 27, 30. Минулого року, згідно з цим же документом, на 5,5 млн гривень повинні були облаштувати туалетні кімнати у школах № 2, 4, 12, 16, 17, 22, 24, 30 та 31. Однак поки що в системі Prozorro інші навчальні заклади оголошень про закупівлю послуг з облаштування туалетних кімнат не розміщували.