Скільки на Полтавщині вже обміняли LED-ламп, та що робити, якщо вони закінчилися у вашому відділенні «Укрпошти»

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Споживач, Полтавщина

Скільки на Полтавщині вже обміняли LED-ламп, та що робити, якщо вони закінчилися у вашому відділенні «Укрпошти»

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 1

 

Основні учасники програми — літні українці, які мають час і натхнення стояти у чергах у поштових відділеннях

Жителі Полтавщини активно обмінюють старі лампи розжарювання на нові світлодіодні у відділеннях «Укрпошти». Наразі область вже отримала 200 тис. нових LED-ламп, а громадяни обміняли 61 тис.

Про це 9 січня у своєму телеграм-каналі повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

За його словами, від загальної кількості LED-ламп, наданих Україні Європейським Союзом, Полтавщина має отримати понад 555 тис.

 

Всеукраїнська програма стартувала в обласних центрах, зокрема й у Полтаві, наприкінці січня. Днями лампи почали надходити до поштових відділень у райцентрах. Невдовзі їх отримають селищні та сільські відділення.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуці вже стартував обмін, проте світлодіодних ламп з цоколем Е27 вже немає. Залишилися тільки Е14. Та й ватність ламп не завжди відповідна.

 

«Кременчуцький Телеграф» звернувся до контакт-центру «Укрпошти» щодо ситуації, яка склалася, та отримав таку відповідь:

«Якщо у відділенні закінчились лампи потрібного розміру цоколя, треба почекати до наступного дня. За умови, що залишки є на складі в дирекції. Тоді працівники радо допоможуть абсолютно безоплатно обміняти ваші лампи розжарювання на економічні LED-лампи з Європейського Союзу.

У разі якщо світлодіодні лампи для обміну скінчилися, необхідно чекати на поставку нової партії. Пришвидшити цей процес працівники відділення не можуть. Поставки йдуть поетапно, але їхній графік на місцях невідомий.

Варто зауважити, що у відділеннях видають саме ті лампи, що є в наявності. У разі, якщо ви не отримаєте лампи до закінчення 5 днів після замовлення у застосунку «Дія» і бронь буде скасована, ви зможете оформити замовлення у застосунку повторно».

Уряд затвердив програму з обміну ламп розжарювання на світлодіодні
0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: лампи обмін LED Укрпошта роз'яснення контакт-центр світлодіодні лампи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх