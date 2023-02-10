Скільки на Полтавщині вже обміняли LED-ламп, та що робити, якщо вони закінчилися у вашому відділенні «Укрпошти»

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 1

Основні учасники програми — літні українці, які мають час і натхнення стояти у чергах у поштових відділеннях

Жителі Полтавщини активно обмінюють старі лампи розжарювання на нові світлодіодні у відділеннях «Укрпошти». Наразі область вже отримала 200 тис. нових LED-ламп, а громадяни обміняли 61 тис.

Про це 9 січня у своєму телеграм-каналі повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

За його словами, від загальної кількості LED-ламп, наданих Україні Європейським Союзом, Полтавщина має отримати понад 555 тис.

Всеукраїнська програма стартувала в обласних центрах, зокрема й у Полтаві, наприкінці січня. Днями лампи почали надходити до поштових відділень у райцентрах. Невдовзі їх отримають селищні та сільські відділення.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуці вже стартував обмін, проте світлодіодних ламп з цоколем Е27 вже немає. Залишилися тільки Е14. Та й ватність ламп не завжди відповідна.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся до контакт-центру «Укрпошти» щодо ситуації, яка склалася, та отримав таку відповідь:

«Якщо у відділенні закінчились лампи потрібного розміру цоколя, треба почекати до наступного дня. За умови, що залишки є на складі в дирекції. Тоді працівники радо допоможуть абсолютно безоплатно обміняти ваші лампи розжарювання на економічні LED-лампи з Європейського Союзу.

У разі якщо світлодіодні лампи для обміну скінчилися, необхідно чекати на поставку нової партії. Пришвидшити цей процес працівники відділення не можуть. Поставки йдуть поетапно, але їхній графік на місцях невідомий.

Варто зауважити, що у відділеннях видають саме ті лампи, що є в наявності. У разі, якщо ви не отримаєте лампи до закінчення 5 днів після замовлення у застосунку «Дія» і бронь буде скасована, ви зможете оформити замовлення у застосунку повторно».