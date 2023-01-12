Уряд затвердив програму з обміну ламп розжарювання на світлодіодні: які умови

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 583

«Укрпошта» анонсувала велику програму з обміну ламп розжарювання на світлодіодні у своїх відділеннях, яка розпочнеться наприкінці січня.

На першому етапі планують замінити 15 млн ламп для українців. Це важливий крок для полегшення роботи енергетикам і зменшення лімітів, адже, за даними Міненерго України, приватні домогосподарства все ще використовують 80% ламп розжарювання.

16 січня стартує бета-тестування реєстрації в застосунку «Дія». Після його завершення проєкт запуститься у звичайному режимі на всій території України.

Загалом обмін можливий двома способами:

за попередньою реєстрацією в «Дії» (ви отримаєте повідомлення-підтвердження — і лампи чекатимуть на вас протягом 5 днів у відділенні «Укрпошти»);

прямо у відділенні «Укрпошти» за вашими документами ( якщо лампи є у наявності ).

З собою потрібно мати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

справні лампи розжарювання.

Лише для повнолітніх!

Можна обміняти 5 ламп одноразово. Ваші дані збережуться в системі, тож вдруге зробити це не вдасться.

Якщо котрась з отриманих клієнтом LED-ламп виявиться несправною, її можна замінити.

- Поки терористи намагаються знищити цивільну інфраструктуру, Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації України, «Укрпошта» та European Union in Ukraine об’єдналися, щоб забезпечити баланс енергоспоживання на всій території України, де це можливо, - наголосили в АТ «Укрпошта».

Постачання ламп пройде у кілька етапів протягом декількох тижнів, а мапа обміну охопить навіть пересувні відділення у найменших селах.

Терміни видачі залежать в першу чергу від постачання.

Раніше ми писали, як у відділеннях «Укрпошти» отримати відправлення без документів.