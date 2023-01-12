Уряд затвердив програму з обміну ламп розжарювання на світлодіодні: які умови

«Укрпошта» анонсувала велику програму з обміну ламп розжарювання на світлодіодні у своїх відділеннях, яка розпочнеться наприкінці січня.
На першому етапі планують замінити 15 млн ламп для українців. Це важливий крок для полегшення роботи енергетикам і зменшення лімітів, адже, за даними Міненерго України, приватні домогосподарства все ще використовують 80% ламп розжарювання.
16 січня стартує бета-тестування реєстрації в застосунку «Дія». Після його завершення проєкт запуститься у звичайному режимі на всій території України.
Загалом обмін можливий двома способами:
З собою потрібно мати:
Лише для повнолітніх!
Можна обміняти 5 ламп одноразово. Ваші дані збережуться в системі, тож вдруге зробити це не вдасться.
Якщо котрась з отриманих клієнтом LED-ламп виявиться несправною, її можна замінити.
Постачання ламп пройде у кілька етапів протягом декількох тижнів, а мапа обміну охопить навіть пересувні відділення у найменших селах.
Терміни видачі залежать в першу чергу від постачання.
Раніше ми писали, як у відділеннях «Укрпошти» отримати відправлення без документів.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер