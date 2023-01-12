Скільки у лікарні планового лікування коштує пройти комісію на отримання зброї та посвідчення водія

У Кременчуцькій міській лікарні планового лікування можна пройти завершене коло медичної комісії для отримання зброї та водійського посвідчення, включаючи огляд спеціалістами та лабораторну діагностику. Про це ТЪ стало відомо від заступника директора з організації хірургічної допомоги цього медзакладу Олександра Толстого.
Вартість даних послуг така:
Також у лікарні можна отримати сертифікат від нарколога та психіатра. Він коштує 526 грн (у цю вартість входять огляд фахівців та лабораторні дослідження).
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер