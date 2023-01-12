Скільки у лікарні планового лікування коштує пройти комісію на отримання зброї та посвідчення водія

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 360

У медзакладі також можна отримати сертифікат від нарколога і психіатра

У Кременчуцькій міській лікарні планового лікування можна пройти завершене коло медичної комісії для отримання зброї та водійського посвідчення, включаючи огляд спеціалістами та лабораторну діагностику. Про це ТЪ стало відомо від заступника директора з організації хірургічної допомоги цього медзакладу Олександра Толстого.

Вартість даних послуг така:

717,51 грн – водійська комісія для юридичних осіб;

859,12 грн – водійська комісія для фізичних осіб;

655,53 грн – комісії на отримання зброї для підприємств;

786,76 грн – комісії на отримання зброї для фізичних осіб.

Також у лікарні можна отримати сертифікат від нарколога та психіатра. Він коштує 526 грн (у цю вартість входять огляд фахівців та лабораторні дослідження).