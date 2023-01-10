Що з'явиться у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування найближчим часом

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 362

Також ТЪ дізнавався, якими медичними послугами кременчужани та мешканці району можуть скористатися у медзакладі вже зараз

У Кременчуцькій міській лікарні планового лікування хочуть відкрити нове відділення – паліативне. Про те, що адміністрація збирається зробити у медзакладі, а що вже зроблене, ТЪ дізнавався у директорки Людмили Мигаль та її заступника з організації хірургічної допомоги Олександра Толстого. Для паліативного відділення вже придбали протипролежневі матраци, спеціальне харчування тощо.

Також Людмила Мигаль розповіла, що планували ще до повномасштабної війни відремонтувати будівлю травматологічного відділення, яке наразі не працює. 5 років тому виділили кошти на його ремонт, вони були освоєні, але роботи так і не завершили. Тож приміщення у «підвішеному» стані, яке відділення у подальшому там працюватиме, наразі невідомо.

Оскільки травматологічне відділення не функціонує, двоє травматологів, які є у лікарні, працюють на базі хірургічного відділення. Середа та неділя – ургентні дні, коли у лікарню планового лікування привозять хворих, які потребують невідкладних операцій. У хірургії оперативні втручання окрім хірургів проводять і гінекологи, травматологи, уролог, отоларинголог з використанням ендоскопічного обладнання. Загалом протягом року у хірургічному відділенні лікарні оперують близько 1000 пацієнтів.

Крім того, у терапевтично-неврологічному відділенні медзакладу функціонують гастроентерологічні і ендокринологічні ліжка, де люди можуть отримати стаціонарне лікування. Йде і прийом гастроентеролога, нефролога, ендокринолога – таких лікарів немає в інших комунальних закладах.

Олександр Толстой розповів, що не вистачає фінансування для опікового відділення, яке по факту зараз єдине в області. Але це проблема усіх опікових відділень у країні. Надання допомоги пацієнтам з опіками входить до пакету хірургічних послуг. І у ньому розрахована вартість одного хірургічного випадку (вона становить приблизно 20 тисяч грн). Але таким хворим необхідні тривале лікування та до 20 операцій, тож лікування однієї людини, враховуючи заробітну плату лікарів, «затягує» десь на 200 тисяч грн. Тоді доводиться перекривати вартість коштами з інших пакетів. Зараз на державному рівні розглядають можливість винести медичні послуги людям з опіками в окремий пакет.

У міській лікарні планового лікування є потужна лабораторія, де зокрема можна зробити бактеріальний посів (з електронним направленням – безкоштовно або за прайсом). Виконати бакпосів коштує 110 грн, а посів біологічної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів – 180 грн.

У лабораторії медзакладу використовують аналізатори – за допомогою цих апаратів дослідження виконуються не вручну, а автоматично. Це своєю чергою дає точні результати.

Людмила Мигаль розповіла, що лікарня звернулася з пропозиціями до трьох приватних клінік, а також до комунальних центрів ПМСД, аби укласти з ними договір, і ті направлятимуть пацієнтів на лабораторні обстеження у лікарню планового лікування.

Варто зауважити, що у медзакладі цілодобово діє єдиний у місті кабінет на визначення стану сп'яніння, куди привозять на освідування (раніше процедуру визначення алкоголю у крові проводили у наркодиспансері). У лікарні виконують аналізи на визначення 12 видів наркотиків у сечі.

Пункт незламності

У лікарні планового лікування облаштували тепловий хаб та пункт незламності другої черги, який може вмістити 60-70 людей. На випадок блекауту генератори зможуть постачати електроенергією хірургічне, опікове, терапевтичне відділення та реанімацію. Крім того, на території є альтернативна котельня, яка працює на пелетах, та газова котельня.

Нагадаємо, 26 січня 2021 року за рішенням Кременчуцької міськради медзаклад перейшов до комунальної власності Кременчуцької тергромади.