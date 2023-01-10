«Ми впевнені, що барикади нам тут не потрібні», - Віталій Малецький

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Сьогодні, 10 січня, біля входу у приміщення виконкому та міської ради остаточно прибрали «барикади» – захисні споруди, встановлені на початку повномасштабного вторгнення.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у міського голови Віталія Малецького, чи означає це, що відтепер у приміщенні виконкому проводитимуть відкриті заходи, у тому числі — засідання сесій міської ради.

- Сесії в офлайн-форматі ми проводити не будемо, тому що багато розглядається питань оборонного характеру, є певні обмеження, які ми не можемо виносити на широкий загал — дочекаємося закінчення воєнного стану.

- А з чим пов'язано прибирання «барикад»?

- З тим, що ми впевнені, що барикади нам тут не потрібні. Але всі ці матеріали перевезені до комунального підприємства, і в разі необхідності будуть повернені у потрібні місця.

Нагадаємо, на початку 2023 року з площі Перемоги та з площі Незалежності у Кременчуці комунальні служби прибрали протитанкові «їжаки».







