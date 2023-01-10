Із 11 січня тролейбуси у Кременчуці і Полтаві курсуватимуть протягом усього дня, але є умова

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 819

Із 11 січня електротранспорт у Полтаві та Кременчуці працюватиме за графіком, без розривів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Але це буде за умови, якщо ліміт споживання, який щоденно надає для області «Укренерго», становитиме понад 450 МВт і якщо він не буде зменшений протягом доби. Лише в такому разі тролейбуси курсуватимуть цими містами без перерв. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.