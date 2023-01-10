Вчора на Полтавщині у приватному будинку знайшли тіло пенсіонерки

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 190

9 січня близько 21.30 місцеві жителі села Микілки Котелевської громади Полтавської області повідомили поліцію про задимлення в одному з приватних будинків. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Займання у домогосподарстві ліквідували до прибуття екстрених служб. Під час обстеження будинку поліція знайшла 68-річну власницю без ознак життя. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.