Вчора на Полтавщині у приватному будинку знайшли тіло пенсіонерки

9 січня близько 21.30 місцеві жителі села Микілки Котелевської громади Полтавської області повідомили поліцію про задимлення в одному з приватних будинків. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
Займання у домогосподарстві ліквідували до прибуття екстрених служб. Під час обстеження будинку поліція знайшла 68-річну власницю без ознак життя. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер