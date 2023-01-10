Під Бахмутом загинув військовий з Кременчуччини Сергій Тимошенко

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 373

Загинув ще одного захисник України – солдат Сергій Іванович Тимошенко, який помер в районі Бахмута. Про це повідомляють у пресслужбі Другого відділу Кременчуцького РТЦК та СП.

Народився він в селі Піщів Новоград-Волинського району Житомирської області. Свого часу проживав у селі Бугаївці колишнього Глобинського району. Останнім часом Сергій Іванович мешкав на Сумщині. 27 липня Ужгородським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Закарпатської області був мобілізований до лав Збройних Сил України. Службу проходив у військовій частині А4267 на посаді стрільця мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

5 січня поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району на Донеччині під час стрілецького бою з російськими окупантами Сергій Іванович отримав смертельні поранення. Вічний спокій наш захисник знайде в селі Бугаївці, де нині проживає його мама.

Висловлюємо щирі слова співчуття родині полеглого солдата.