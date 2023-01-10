Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Освіта

У Кременчуці облаштують укриття лише у половині шкіл, але вони будуть «квартальними»

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 164

 

Нині в роботі — облаштування укриттів у 15 навчальних закладах міста

Нині у Кременчуці тривають роботи з облашування укриттів у 15 навчальних закладах міста. Про це сьогодні, 10 січня, під час короткого брифінгу для журналістів повідомив міський голова Віталій Малецький.

Він зазначив, що більшість шкіл міста не здатні вмістити усіх учнів, які навчаються, тому прийняли рішення облаштовувати укриття також у сусідніх приміщеннях. Є також школи, в яких їх неможливо зробити або немає сенсу.

За словами Малецького, нині обстежили кілька об'єктів, готових до здачі в експлуатацію. Є об'єкти, де лише розроблені проєкти.

- Ми вибрали найбільші сховища і робимо квартальні, в які зможуть прийти і люди з мікрорайону, і діти, - сказав міський голова.

Відомо, що такими «квартальними» укриттями стануть школи №17, 26, 31, 30, 6, 22.

Нагадаємо, що у серпні Кременчуцька міська рада проголосувала за дистанційну форму навчання у школах та дитсадках міської громади, посилаючись на те, що для ремонту укриттів у школах та дитсадках потрібно 170 млн грн, яких немає у міському бюджеті.

У середині жовтня стало відомо, що міська влада має намір облаштувати укриття у 15 навчальних закладах міста за 7,5 млн гривень. Ще раніше сесія затвердила рішення виконкому про виділення 2,09 млн гривень на ці самі цілі. 

13 вересня міський голова Віталій Малецький заявив, що до кінця календарного року у Кременчуці мають намір відремонтувати та обладнати укриття в усіх школах міста. За словами Малецького, КП «Союзрембуд» вже працював над розрахунками щодо ремонту укриття у школах №27, 4 та 30. Другим «пакетом» планували ремонтувати укриття у школах №6, 29, 23 та 16.  

Кременчуцька влада приховує, у яких школах облаштовує укриття, та скільки це коштує
Міський голова розповів, у яких школах Кременчука готують укриття

Втім, це не означає, що в школах міста можуть запровадити офлайн або змішану форму навчання. Дистанційна освіта введена у місті на період воєнного стану

Нині у Кременчуцькому районі працює 116 закладів загальної середньої освіти. З них лише 6 шкіл навчають дітей в очному режимі, а ще 35 — у змішаному.

Освіта під час війни: як надолужити прогалини дистанційки
0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Кременчуцька міська рада Джерело відео: Артем Коваленко
Теги: укриття школи Віталій Малецький
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх