У Кременчуці облаштують укриття лише у половині шкіл, але вони будуть «квартальними»

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 164

Нині у Кременчуці тривають роботи з облашування укриттів у 15 навчальних закладах міста. Про це сьогодні, 10 січня, під час короткого брифінгу для журналістів повідомив міський голова Віталій Малецький.

Він зазначив, що більшість шкіл міста не здатні вмістити усіх учнів, які навчаються, тому прийняли рішення облаштовувати укриття також у сусідніх приміщеннях. Є також школи, в яких їх неможливо зробити або немає сенсу.

За словами Малецького, нині обстежили кілька об'єктів, готових до здачі в експлуатацію. Є об'єкти, де лише розроблені проєкти.

- Ми вибрали найбільші сховища і робимо квартальні, в які зможуть прийти і люди з мікрорайону, і діти, - сказав міський голова.

Відомо, що такими «квартальними» укриттями стануть школи №17, 26, 31, 30, 6, 22.

Нагадаємо, що у серпні Кременчуцька міська рада проголосувала за дистанційну форму навчання у школах та дитсадках міської громади, посилаючись на те, що для ремонту укриттів у школах та дитсадках потрібно 170 млн грн, яких немає у міському бюджеті.

У середині жовтня стало відомо, що міська влада має намір облаштувати укриття у 15 навчальних закладах міста за 7,5 млн гривень. Ще раніше сесія затвердила рішення виконкому про виділення 2,09 млн гривень на ці самі цілі.

13 вересня міський голова Віталій Малецький заявив, що до кінця календарного року у Кременчуці мають намір відремонтувати та обладнати укриття в усіх школах міста. За словами Малецького, КП «Союзрембуд» вже працював над розрахунками щодо ремонту укриття у школах №27, 4 та 30. Другим «пакетом» планували ремонтувати укриття у школах №6, 29, 23 та 16.

Втім, це не означає, що в школах міста можуть запровадити офлайн або змішану форму навчання. Дистанційна освіта введена у місті на період воєнного стану.

Нині у Кременчуцькому районі працює 116 закладів загальної середньої освіти. З них лише 6 шкіл навчають дітей в очному режимі, а ще 35 — у змішаному.