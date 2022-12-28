Із 116 шкіл Кременчуцького району лише 6 навчають дітей в очному режимі, а ще 35 – у змішаному

Загалом у Кременчуцькому районі працює 116 закладів загальної середньої освіти. З них лише 6 шкіл навчають дітей в очному режимі, а ще 35 — у змішаному. Навчальний процес в усіх інших школах, а це 74, проходить в режимі онлайн, тобто дистанційно. Найбільш відповідально до цього питання відносяться у Горішньоплавнівській, Семенівській та Оболонській громадах, де діти ходять до шкіл.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, попри війну та неналежні умови навчання повну середню освіту цього року на Кременчуччині здобули понад 1600 випускників шкіл. З них 150 закінчили навчання з відзнакою, отримавши золоті та срібні медалі, що на 17% більше, ніж минулого року.
Керівник Кременчуцької РВА зазначив, що у районі є 112 дошкільних навчальних закладів та мережа закладів позашкільної освіти. Понад 4 тисяч дітей наразі відвідує гуртки, музичні та художні школи та спортивні секції переважно у сільській місцевості та Горішніх Плавнях.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер