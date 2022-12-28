Із 116 шкіл Кременчуцького району лише 6 навчають дітей в очному режимі, а ще 35 – у змішаному

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 216

Загалом у Кременчуцькому районі працює 116 закладів загальної середньої освіти. З них лише 6 шкіл навчають дітей в очному режимі, а ще 35 — у змішаному. Навчальний процес в усіх інших школах, а це 74, проходить в режимі онлайн, тобто дистанційно. Найбільш відповідально до цього питання відносяться у Горішньоплавнівській, Семенівській та Оболонській громадах, де діти ходять до шкіл.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Ніхто не знав, що у школах мають бути укриття та бомбосховища. Ніхто до цього не готувався . Тому виникла така ситуація. Наразі головна наша мета — це забезпечити умови для належного навчання усіх дітей навіть під час війни. Для цього органи місцевого самоврядування передбачили у своїх бюджетах на наступний рік витрати на обладнання укриттів та бомбосховищ, що дасть можливість відновити повноцінний навчальний процес, — заявив Олег Лєднік.

За його словами, попри війну та неналежні умови навчання повну середню освіту цього року на Кременчуччині здобули понад 1600 випускників шкіл. З них 150 закінчили навчання з відзнакою, отримавши золоті та срібні медалі, що на 17% більше, ніж минулого року.

Керівник Кременчуцької РВА зазначив, що у районі є 112 дошкільних навчальних закладів та мережа закладів позашкільної освіти. Понад 4 тисяч дітей наразі відвідує гуртки, музичні та художні школи та спортивні секції переважно у сільській місцевості та Горішніх Плавнях.