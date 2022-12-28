Українці – незламні: цифри статистики за Кременчуцький район, які це підтверджують

За рік, що минає, кількість шлюбів, що зареєстровані на території Кременчуцького району, зросла на майже 36%, а кількість розлучень скоротилася — на 23%.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, протягом року зареєстрували шлюб 1182 подружжя (минулого року 763), а розірвало шлюб 93 подружжя (минулого року 114).
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер