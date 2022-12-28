Українці – незламні: цифри статистики за Кременчуцький район, які це підтверджують

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 236

У 2022 році на Кременчуччині значно збільшилася кількість шлюбів на народження дітей

За рік, що минає, кількість шлюбів, що зареєстровані на території Кременчуцького району, зросла на майже 36%, а кількість розлучень скоротилася — на 23%.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Життя триває і наш народ вкотре довів, що ми – нація вільних людей, які понад усе прагнуть жити й розбудовувати свою країну. Українці — незламні! Попри війну цього року народжуваність у районі збільшилась на 28%. Цього року на території району зареєстровано 2261 дитина, з них 1218 – у Кременчуці, — зазначив Олег Лєднік.

За його словами, протягом року зареєстрували шлюб 1182 подружжя (минулого року 763), а розірвало шлюб 93 подружжя (минулого року 114).