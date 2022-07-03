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Кременчук

Кохання перемагає зло: у Кременчуці нацгвардієць одружився зі свою обраницею

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 1 137

 

Бажаємо безмежного кохання

У Кременчуці нацгвардієць одружився зі свою обраницею. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059.

- Познайомилися ми у соціальних мережах. Після довгого спілкування вирішили зустрітися особисто, - ділиться спогадами дружина Сабіна.

- Зустрічалися ми приблизно чотири роки, та потім я зрозумів, що це моє справжнє кохання. Перебуваючи у лавах Національної гвардії України, я знаходився на сході України, виконуючи службово-бойові завдання. Після приїзду з кожної ротації кохана зустрічала мене з обіймами, неначе у перший раз, - розповідає гвардієць Віталій.

- Після 24 лютого, після такого зухвалого нападу ворога на Україну, я зрозумів, що незважаючи ні на що, ми повинні одружитися. Як там у казках: «Кохання перемагає зло». Вже 22 березня я освідчився, та запропонував їй руку і серце», - натхненно говорить Віталій.
«Я погодилася. І вже, нарешті я дружина гвардійця, який у будь-яку хвилину прийде не тільки мені на допомогу, але й усім оточуючим. Він мій герой! - зворушливо, зі сльозами на очах ділиться Сабіна.
Вітаємо наших молодят, бажаємо їхній родині міцного здоров’я, щастя, щирого кохання та миру!

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна одруження нацгвардія
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