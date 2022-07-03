Після важких боїв українські війська вийшли з Лисичанська

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 545

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.

- Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки, - йдеться у повідомленні.

Ми повернемося і неодмінно переможемо!