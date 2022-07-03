Історична мить: у сесійній залі Верховної Ради встановили прапор Євросоюзу

До сесійної зали Верховної Ради України під оплески народних депутатів внесли прапор Європейського Союзу, який там тепер стоятиме поруч з українським.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав встановлення прапора ЄС у парламенті історичним моментом.
Нагадаємо, Європейська рада під час саміту у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Раніше 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. Він заявив, що після повномасштабного вторгнення рф, Україна звернеться до Євросоюзу щодо невідкладного вступу за новою спеціальною процедурою.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер