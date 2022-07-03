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Історична мить: у сесійній залі Верховної Ради встановили прапор Євросоюзу

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 217

 

Тепер на Україну чекає довгий шлях до членства через реформи

До сесійної зали Верховної Ради України під оплески народних депутатів внесли прапор Європейського Союзу, який там тепер стоятиме поруч з українським. 

- Зворушливо до сліз – прапор ЄС внесено до сесійної зали українського парламенту. Щоб залишити там, – написав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у коментарі до відео внесення прапора.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав встановлення прапора ЄС у парламенті історичним моментом.

- Історична мить! Прапор Європейського Союзу відтепер у стінах Українського парламенту Це була моя Мрія. Вона здійснилась. І додам: Верховній Раді личить прапор ЄС як за кольором, так і за сенсом - зазначив він у твіттері.

Нагадаємо, Європейська рада під час саміту у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Раніше 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. Він заявив, що після повномасштабного вторгнення рф, Україна звернеться до Євросоюзу щодо невідкладного вступу за новою спеціальною процедурою.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Верховная Рада Європейський Союз
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