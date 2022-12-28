Понад 1,2 тисячі пар зимових тактичних черевиків передали 116-ї бригади ТрО

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Взуття вологонепроникне і витримує мороз до -16

1 243 пар зимових тактичних черевиків передали 27 грудня захисникам і захисницям 116-ї бригади ТрО. Їх придбали за кошти платників податків Полтавщини.

Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.

За його словами, це взуття вологонепроникне та витримує мороз до -16°C. Розміри від 36 по 45.

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