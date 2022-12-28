Понад 1,2 тисячі пар зимових тактичних черевиків передали 116-ї бригади ТрО

1 243 пар зимових тактичних черевиків передали 27 грудня захисникам і захисницям 116-ї бригади ТрО. Їх придбали за кошти платників податків Полтавщини.
Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.
За його словами, це взуття вологонепроникне та витримує мороз до -16°C. Розміри від 36 по 45.
Раніше ми писали, що «Буржуйський полк» у Кременчуці збільшується з кожним днем.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер