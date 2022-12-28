Заборгованість по зарплатам мають 5 підприємств Кременчука на 44 мільйони гривень

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 93

Два місяця тому підприємств-боржників на Кременчуччині було 7

Станом на 1 листопада 2022 року заборгованість по заробітним платам у Кременчуцькому районі мали 7 підприємств на загальну суму 47,3 млн грн. Станом на сьогодні борг по зарплатам знизився до 44 млн грн і серед боржників залишилися лише 5 підприємств. Усі вони розташовані у Кременчуці.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

До речі, за його словами ця заборгованість менша, ніж була рік тому. Тоді загальна сума невиплаченої заробітної плати перевищувала 45 млн грн.

Найбільший боржник по зарплатам — підприємство, назву якого Артем Даценко так і не назвав, протягом 2022 року зменшив загальну суму заборгованість по зарплатам на 12,7 млн грн.