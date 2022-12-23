«Буржуйський полк» у Кременчуці збільшується з кожним днем

З настанням морозів ростуть запити на мобільні окопні буржуйки, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій
Захисникам передали вже понад 200 буржуйок, які виготовили за кошти кременчужан. Кількість мобільних буржуйок доходить вже до кількості 300 шт. (завтра очікують 306 буржуйку). Зігрівайки відправляють у гарячі точки російсько-української війни.
З настанням морозів ростуть запити на мобільні окопні буржуйки, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій. Саморобні зігрівайки використовуватимуть і в окопах, і в бліндажах.
Роботи тривають щодня попри відключення світла.
Сергій Каптан розповів Телеграфу, що за кошти, які зібрав за допомогою українських друзів та польських друзів старшої доньки, він замовив димоходи до цих буржуйок.
Перші 300 буржуйок «Буржуйського полку» вже на фронті.
Збирають кошти на четверту і п'яту сотні цього полку.
🎯 Ціль: 110 000 грн
5375 4112 0389 1424
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер