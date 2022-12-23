«Буржуйський полк» у Кременчуці збільшується з кожним днем

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 916

З настанням морозів ростуть запити на мобільні окопні буржуйки, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій

Захисникам передали вже понад 200 буржуйок, які виготовили за кошти кременчужан. Кількість мобільних буржуйок доходить вже до кількості 300 шт. (завтра очікують 306 буржуйку). Зігрівайки відправляють у гарячі точки російсько-української війни.

З настанням морозів ростуть запити на мобільні окопні буржуйки, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій. Саморобні зігрівайки використовуватимуть і в окопах, і в бліндажах.

Роботи тривають щодня попри відключення світла.

— Я не волонтер. Я людина, яка допомогає волонтерам. Тому сьогодні, в день Святого Миколая, трохи розвіз, наших з вами буржуйок, знайомим волонтерам Кременчука Serhiy Kulyasov Лідія Подлєгаєва Ольга Назарова Юрій Глансков Марина Пилипенко Володимир Поляков Олег Биков Валерий Мазур Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО Aleks Topko. Бо, для мене не важливо від кого з волонтерів вони потраплять на фронт. Бо, для мене дуже важливо щоб вони потрапили на фронт. Тільки разом ми зможемо перемогти цього ворога.

В єдності наша сила! В єдності наша перемога! Якщо ми це зрозуміємо, то переможемо, якщо ні, то Україну буде знищено, — написав Сергій Каптан.

Сергій Каптан розповів Телеграфу, що за кошти, які зібрав за допомогою українських друзів та польських друзів старшої доньки, він замовив димоходи до цих буржуйок.

Перші 300 буржуйок «Буржуйського полку» вже на фронті.

Збирають кошти на четверту і п'яту сотні цього полку.

🎯 Ціль: 110 000 грн

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