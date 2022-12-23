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Загальна ситуація на Кременчуччині: п’яні дебошири, наркозлочини та врятоване кошеня

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 271

 

Ситуація в Кременчуцькому районі залишається стабільною та контрольованою

Загальна ситуація на Кременчуччині залишається спокійною та контрольованою. Протягом минулої доби надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів у районі не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької районної військової адміністрації.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє про виклик на гасіння вогню у приватному домоволодінні на вулиці  Давида Кострова в Кременчуці. Інформація про пожежу не підтвердилась.

Рятувальники надали допомогу по знесенню хворої з великою вагою в будинку №18 на вулиці Східній.

Вчора мешканці будинку №27 на вулиці Вадима Пугачова в Кременчуці викликали рятувальників для зняття з дерева кошеня, яке не могло злізти самостійно. Працівники ДСНС приїхали зняли кошеня з дерева за допомогою триколінчатої драбини.

Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Випадків домашнього насильства не зареєстровано. На дорогах району також не було затримано жодного водія у стані алкогольного сп’яніння.

Вчора поліцейські затримали одну особу за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: Кременчуцька РВА ДСНС кошеня рятівник
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