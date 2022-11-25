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Ви це зробили: захисникам передали 100 буржуйок, вироблених за кошти кременчужан

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 294

 Звітуємо

Захисникам передали вже 100 буржуйок, які виготовили за кошти кременчужан. 

Нагадаємо, 11 листопада Видавничий дім «Приватна газета» та «Кременчуцький ТелеграфЪ» відкрили збір коштів для виготовлення 100 мобільних окопних буржуйок, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій. Саморобні зігрівайки використовуватимуть і в окопах на передовій.

Станом на 15 листопада небайдужі кременчужани зібрали 89 тис. 106 гривень. Цих коштів вистачило, аби розрахуватися за виготовлення 100  буржуйок.

 

А першу партію з 44 буржуйок уже передали на потреби ЗСУ. Тепер, як і планувалося, передаємо ще 56. 

 Першу партію окопних буржуйок, виготовлених за кошти кременчужан, відправляють на фронт


Керівник Видавничого дому  «Приватна газета» Сергій Кулясов подякував кременчужанам за участь у проєкті та зазначив, що замовлення на печі продовжують надходити від військових. Залишок на карті на сьогодні складає 4 тис. 108 гривень 21 копійка, їх перерахують на нову партію буржуйок.

«Отже, друзi, проект "Буржуйський полк" (як влучно обізвав його керівник цього проекту Serhii Kaptan) - закінчено. Понад 100 окопних буржуйок виготовлено і вже відправлено на обігрів наших бійців. Гроші в сумі 85 тисяч грн, зібрані вами, було перераховано виробникам двома траншами, на скрінах все видно. Залишок на карті – 4.108 грн 21 коп.

А замовлення на такі печі все надходять і надходять... З вашого дозволу я перерахую "хвостик" цих грошей на нову партію буржуйок - ви ж мені давали ці гроші виключно на цю мету. Дякую всім, хто взяв участь. Слава ЗСУ!», - написав Кулясов.

Як повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», співініціатором збору коштів виступив також Сергій Каптан. Він розповідав, що за зібрані небайдужими громадянами кошти виробники придбали метал, електроди, відрізні круги та інші матеріали. 

Дякуємо! Переможемо разом!

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Сергій Каптан
Теги: допомога ЗСУ буржуйки Приватна газета
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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