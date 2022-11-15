Першу партію окопних буржуйок, виготовлених за кошти кременчужан, відправляють на фронт

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 135

У цій партії 44 саморобні зігрівайки, які дуже потрібні нашим захисникам в окопах на передовій

Видавничий дім «Приватна газета» та «Кременчуцький ТелеграфЪ» 11 листопада відкрили збір коштів для виготовлення 100 мобільних окопних буржуйок, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій. Вже надвечір другого дня на честь звільнення Херсона небайдужі громадяни скинули на картку монобанку керівника Видавничого дому Сергія Кулясова близько 85 тисяч грн. А станом на сьогодні, 15 листопада, ця сума вже досягла 89 106 грн.

Цього цілком достатньо, щоб розрахуватися за виготовлення сотні компактних буржуйок. Їх перша партія із 44 зігрівайок вже готова, а одна з них відправлена на фронт. До кінця тижня усі буржуйки цієї партії потраплять до бійців на передовій. За них вже розрахувались із зібраних коштів. За інші 56 зігравайок сплатять виробникам, як тільки вони будуть виготовлені.

— 11 мобільних буржуйок із цієї партії ми передаємо підрозділу батальйону тероборони, який висувається на передову. Усі інші також розписані по різним військовим частинам і до кінця тижня будуть відправлені на фронт. А першу з них ми вже передали. За кілька днів обіцяють виготовити нову партію. Усі зібрані кошти витратимо на буржуйки та обов’язково відзвітуємося, — зазначив Сергій Кулясов.

Ініціатор створення мобільних окопних буржуйок для військових Сергій Каптан зазначив, що за зібрані небайдужими громадянами кошти виробники придбали метал, електроди, відрізні круги та інші матеріали. Він зазначив, що кожна гривня буде використана за призначенням та подякував усім небайдужим, хто приєднався до пропозиції зігріти наших захисників.

— Усі зібрані кошти, які ви перераховували на буржуйки, вже працюють. Ви бачите їх першу партію, які до кінця тижня будуть відправлені хлопцям на передову. Дякуємо усім причетним. Разом до Перемоги! Разом ми сила, — сказав Сергій Каптан.