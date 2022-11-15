У Кременчуці склали 11 протоколів на п'яних водіїв за минулі вихідні

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 2

11 протоколів склали за минулі вихідні на водіїв з ознаками сп'яніння. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

Серед 11 випадків нетверезого керування транспортними засобами, які зафіксували за суботу й неділю охоронці порядку, у 6 водії перебували, ймовірно, під дією алкоголю, а у 5 — з ознаками наркотичного сп'яніння.

На усіх керманичів інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

— Шановні водії, у жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, — закликали патрульні Кременчука.

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