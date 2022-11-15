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Афіша

​​СКАЙ збирає аншлаги

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 3

 

​​Закінчуються квитки на концерти СКАЙ, які відбудуться у Полтаві 16 грудня та в Кременчуці 17 грудня

​На концертах в рамках всеукраїнського туру СКАЙ збирає аншлаги в кожному місті. На концерти в Полтаві і Кременчуці ще залишилось декілька доступних квитків по 280 гривень.

 Коли? 
Полтава 16 грудня
Кременчук 17 грудня

Де? 
Полтава - Центр культури та дозвілля
Кременчук - Палац культури

Світла атмосфера, щирі емоції та найкращі люди поруч зроблять цей вечір незабутнім. Будемо співати разом «Україно», «Подаруй світло», «Струна», легендарні «Тебе це може вбити», «Легковажна» та інші всім відомі хіти.

Живий якісний звук, неповторний вокал і невимушене спілкування очікують Вас на концерті легендарного українського рок гурту.

Частина коштів з кожного квитка буде перерахована на офіційний рахунок НБУ відкритий для підтримки ЗСУ.

Поспішай придбати останні квитки за спеціальними цінами:

Полтава
https://starlabel.pro/event/322682-9955041-1668073351/

Кременчук
https://starlabel.pro/event/322682-5042581-1668102043/

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Автор: маркетінг
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