15 листопада о 12.32 на Полтавщині оголосили повітряну тривогу.
О 15.35 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в Миргородській громаді працює ППО.
Повітряна тривога триває — перебувайте в укриттях.
О 16.25 мер Кременчука Віталій Малецький попросив кременчужан не публікувати фото та відео роботи ППО.
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О 16.32 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про «приліт» в інфраструктурний об'єкт у кременчуцькому районі.
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О 16.39 мер Малецький повідомив, що «приліт» поруч із Кременчуком.
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У зв'язку з масованими ракетними ударами по всій Україні зараз на Полтавщині впроваджені аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг.
Погодинних відключень, які діяли зранку, недостатньо, тому введене додаткове обмеження електроспоживання.
Доповнено:
Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося!
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Мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.
Доповнено:
15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети — Повітряні сили ЗСУ.
Доповнено:
У Полтаві через перепади напруги є проблеми з електротранспортом.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер