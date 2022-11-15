У Кременчуцькому районі «приліт» в інфраструктурний об'єкт: в області аварійні відключення (оновлюється)

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15 листопада о 12.32 на Полтавщині оголосили повітряну тривогу.

О 15.35 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в Миргородській громаді працює ППО.

Повітряна тривога триває — перебувайте в укриттях.

О 16.25 мер Кременчука Віталій Малецький попросив кременчужан не публікувати фото та відео роботи ППО.

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О 16.32 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про «приліт» в інфраструктурний об'єкт у кременчуцькому районі.

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О 16.39 мер Малецький повідомив, що «приліт» поруч із Кременчуком.

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У зв'язку з масованими ракетними ударами по всій Україні зараз на Полтавщині впроваджені аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг.

Погодинних відключень, які діяли зранку, недостатньо, тому введене додаткове обмеження електроспоживання.

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Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося!

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Мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.

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15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети — Повітряні сили ЗСУ.

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У Полтаві через перепади напруги є проблеми з електротранспортом.