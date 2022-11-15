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У Кременчуцькому районі «приліт» в інфраструктурний об'єкт: в області аварійні відключення (оновлюється)

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 12 399

 

Повітряна тривога триває — перебувайте в укриттях

*фото ілюстративне

15 листопада о 12.32 на Полтавщині оголосили повітряну тривогу.

 

О 15.35 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в Миргородській громаді працює ППО.

Повітряна тривога триває — перебувайте в укриттях.

 

О 16.25 мер Кременчука Віталій Малецький попросив кременчужан не публікувати фото та відео роботи ППО.

Доповнено:

 

О 16.32 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про «приліт» в інфраструктурний об'єкт у кременчуцькому районі.

Доповнено:
О 16.39 мер Малецький повідомив, що «приліт» поруч із Кременчуком.

Доповнено:

У зв'язку з масованими ракетними ударами по всій Україні зараз на Полтавщині впроваджені аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг.

Погодинних відключень, які діяли зранку, недостатньо, тому введене додаткове обмеження електроспоживання.

Доповнено:
Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося!

Доповнено:

Мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки.

Доповнено:

15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети — Повітряні сили ЗСУ.

Доповнено:

У Полтаві через перепади напруги є проблеми з електротранспортом. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО повітряна тривога
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