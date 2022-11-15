За постріл із гранатомета суд позбавив полтавця волі строком на 4 роки

За придбання та зберігання цього ж гранатомету без передбаченого законом дозволу іншому полтавцю призначили 3 роки з випробувальним терміном
50-річного жителя Полтави засудили за придбання, перенесення та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України). Справа у суді розглядалася за публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури на її офіційному сайті.
За скоєний злочин Октябрський районний суд міста Полтави виніс вирок — чоловіка позбавили волі строком на 4 роки.
Пресслужба прокуратури нагадає, що у серпні цього року цим же судом знайомого обвинуваченого засуджено за придбання, перенесення та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Враховуючи щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, зазначену особу позбавлено волі строком на 3 роки та на підставі статті 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер