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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

За постріл із гранатомета суд позбавив полтавця волі строком на 4 роки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 322

 

За придбання та зберігання цього ж гранатомету без передбаченого законом дозволу іншому полтавцю призначили 3 роки з випробувальним терміном

50-річного жителя Полтави засудили за придбання, перенесення та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України). Справа у суді розглядалася за публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури на її офіційному сайті.

— За даними слідства, 26-го квітня цього року полтавець після вживання алкогольних напоїв взяв у знайомого реактивний протитанковий гранатомет РПГ-22, що, за висновком експерта, належать до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів). Цього ж вечора під час комендантської години, зневажаючи нормами моралі та загальноприйнятими правилами поведінки в суспільстві, перебуваючи у провулку Ломаному в Полтаві, зловмисник вистрілив із нього. Випущена граната розірвалася у повітрі, а її частини впали на території приватного сектора та дитячого майданчика, — йдеться у повідомленні.

За скоєний злочин Октябрський районний суд міста Полтави виніс вирок — чоловіка позбавили волі строком на 4 роки.

Пресслужба прокуратури нагадає, що у серпні цього року цим же судом знайомого обвинуваченого засуджено за придбання, перенесення та зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Враховуючи щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, зазначену особу позбавлено волі строком на 3 роки та на підставі статті 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: пресслужба Полтавської обласної прокуратури
Теги: прокуратура Полтавщини гранатомет постріл Полтава вирок суду
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